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محمد عواد خارج قائمة الزمالك لمباراة المصري

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اصطحب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو ثلاثة حراس مرمى بقائمة الفريق الأبيض التي ستخوض مباراة المصري .

ويخوض الزمالك مباراة المصري غدا في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، التي ستقام باستاد برج العرب.

وقام الجهاز الفني للفريق الأبيض بضم الثلاثي محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي للقائمة، وتم استبعاد محمد عواد.

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 انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء المصري المقرر له غدا الخميس في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه مساء اليوم ببرج العرب تحت قيادة البرتغالي باتشيكو  استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الفريق البورسعيدي، على أن يكون التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للاجهاد.

وعقب التدريب سيلقي المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة.

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