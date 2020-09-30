نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الألومنيوم يواجه شبان قنا في "ديربي المحافظة" بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقى في الثالثة من عصر الخميس، فريق الألومنيوم، بقيادة ياسر الكناني، المدير الفني للفريق، مع نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، بقيادة كمال الزين، فضمن مواجهات الجولة 20 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والتي يحتضنها ملعب نادي الألومنيوم.



ديربي المحافظة



تحمل المباراة عنوان "ديربي المحافظة" لما تحمله هذه المباراة من اهتمام كبير لدى جماهير الناديين بعيدا عن موقف الفريقين بجدول المجموعة وأهمية اللقاء من حيث اقتراب أحدهما من تحقيق حلم الصعود للممتاز، فالجميع ينتظر لقاءات الفريقين للاستمتاع بأقوى ديربي بين أندية الصعيد.



موقف الالومنيوم



الألومنيوم يحتل المركز الثالث، بجدول المجموعة الأولى، بدوري القسم الثاني برصيد 36 نقطة، جمعها من 19 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 3 مباريات، والخسارة في 5 مباريات.



موقف الشبان

فيما يحتل فريق شبان قنا المركز الرابع برصيد32 نقطة، حيث خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 8 مباريات، والخسارة في 3 مباريات.

الجولة السابقة

شهدت الجولة الماضية، فوز الألومنيوم على فريق الإعلاميين، بثلاثية مقابل هدف، بينما واجه فريق شبان قنا نادي طهطا بملعب الاخير، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

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الدور الاول



فصل التعادل السلبي نتيجة مباراة الألومنيوم أمام نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، والتي جمعت بينهما بملعب نادي الشبان بقنا.



هدافو فريق الالومنيوم



1- اغاثون ميلاد 4 أهداف

2- محمد عبد الحفيظ 3 أهداف

3- محمود ناجح 3 أهداف

4- محمد عبد الحميد ميدو هدفين

5- مصطفى ناصر هدفين

6- كيرس ماهر هدفين

7- محمود عطيطو هدفين

8- سمير فوزى هدف

9- عبد المجيد جيداً هدف

10- محمد أحمد هدف

11- إسلام عبد الراضي هدف



هدافو فريق شبان قنا



1- ابراهيم حسن 3 أهداف

2- شهاب شفيق 3 أهداف

3- أحمد الجبيلاوى هدفين

4- أحمد محجوب هدف

5- محمود فرج هدف

6- أحمد عبد المنعم هدف

7- عمرو على هدف

8- أحمد حموده هدف

9- احمد اللبثى هدف



ترتيب المجموعة



1- بنى سويف 41 نقطة

2- البنك الأهلي 39 نقطة

3- الألومنيوم 36 نقطة

4- شبان قنا 32 نقطة

5- البترول 28 نقطة

6- سوهاج 26 نقطة

7- المنيا 25 نقطة

8- التليفونات 23 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11-ديروط12 نقطة

12- طهطا 12 نقطة

