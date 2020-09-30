5 نجوم يواجهون مصيراً مجهولاً في برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة نادي برشلونة للاستغناء عن عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات في 5 من شهر أكتوبر المقبل.
ويُعاني برشلونة من أزمة إقتصادية، بسبب فيروس كورونا المستجد، والتي على أثرها سيفقد النادي 30% من إيراداته المعتادة في الموسم الحالي، ما سيدفعه إلى تخفيض أجور اللاعبين قدر الإمكان، فضلا عن التخلص من بعض اللاعبين، أصحاب الرواتب المرتفعة.
ويفاضل الفريق الكتالوني بين عدد من اللاعبين الذي يسعى للاستغناء عنهم خلال الآيام المقبلة، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وذلك للمساعدة على إبرام صفقات جديدة.
وتضم قائمة الراحلين، كلًا من؛ جان كلير توديبو، ورافينيا ألكانتارا، وصامويل أومتيتي، ومارتن برايثويت، وكارليس ألينيا.
فيما يخطط برشلونة لرحيل وريكي بويج على سبيل الإعارة، أو إبقائه مع الفريق الثاني ليتمكن من اللعب بشكل منتظم.
وكان البرسا قد استغنى بالفعل عن بعض اللاعبين بعدما خرجوا من حسابات الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني، وهم؛ إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، لويس سواريز ونيلسون سيميدو.
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