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حقيقة اقتراب مانشستر يونايتد من ضم نجم آرسنال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة اقتراب مانشستر يونايتد من ضم نجم آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع أينسلي ميتلاند نايلز نجم آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقامت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز البريطانية والمقربة من مانشستر يونايتد بنفي هذا الخبر وأكدت أن لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في تدعيم مركز الظهير الأيسر بضم البرازيلي أليكس تيليس نجم بورتو البرتغالي وليس نيلز.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرسنال رفض مؤخرًا عرضًا من وولفرهامبتون واندرز يبلغ قدره 20 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع نايلز.

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