نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة اقتراب مانشستر يونايتد من ضم نجم آرسنال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع أينسلي ميتلاند نايلز نجم آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقامت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز البريطانية والمقربة من مانشستر يونايتد بنفي هذا الخبر وأكدت أن لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في تدعيم مركز الظهير الأيسر بضم البرازيلي أليكس تيليس نجم بورتو البرتغالي وليس نيلز.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرسنال رفض مؤخرًا عرضًا من وولفرهامبتون واندرز يبلغ قدره 20 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع نايلز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة اقتراب مانشستر يونايتد من ضم نجم آرسنال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.