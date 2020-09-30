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وادي دجلة يؤجل مفاوضاته مع الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وادي دجلة يؤجل مفاوضاته مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق الكرة الأول لوادي دجلة أن فريقه يسير بخطى ثابتة نحو البقاء في بطولة الدوري للموسم الجاري.

وفي تصريحات إذاعية أكد عبد الواحد أن الفوز الأخير الذي حققه الفريق على الإنتاج الحربي خاصةً وأن الأربع مباريات الماضية لم يحقق خلالها أي إنتصار حيث تعادل الفريق في مناسبتين وتلقى الخسارة في لقاءين.

وأضاف " جميع المواجهات المتُبقية في الجولة صعبة فالفرق من المركز الثامن وحتى السادس عشر تعتبر مهددة بالهبوط إلى دوري القسم الثاني والبقاء يحتاج إلى جهد كبير وتركيز.

وأنهى " مفاوضات الأهلي للحصول على اللاعب أحمد رمضان بيكهام تم تأجيلها وذلك حتى يضمن الفريق التواجد أولاً في بطولة الدوري.

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