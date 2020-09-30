نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وادي دجلة يؤجل مفاوضاته مع الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق الكرة الأول لوادي دجلة أن فريقه يسير بخطى ثابتة نحو البقاء في بطولة الدوري للموسم الجاري.
وفي تصريحات إذاعية أكد عبد الواحد أن الفوز الأخير الذي حققه الفريق على الإنتاج الحربي خاصةً وأن الأربع مباريات الماضية لم يحقق خلالها أي إنتصار حيث تعادل الفريق في مناسبتين وتلقى الخسارة في لقاءين.
وأضاف " جميع المواجهات المتُبقية في الجولة صعبة فالفرق من المركز الثامن وحتى السادس عشر تعتبر مهددة بالهبوط إلى دوري القسم الثاني والبقاء يحتاج إلى جهد كبير وتركيز.
وأنهى " مفاوضات الأهلي للحصول على اللاعب أحمد رمضان بيكهام تم تأجيلها وذلك حتى يضمن الفريق التواجد أولاً في بطولة الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وادي دجلة يؤجل مفاوضاته مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.