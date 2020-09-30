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تفاصيل جلسة التحقيق مع مرتضى منصور في اللجنة الأولمبية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة التحقيق مع مرتضى منصور في اللجنة الأولمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنتهت بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 ، جلسة التحقيق المحددة من قبل المستشار / أحمد حافظ – رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية المصرية  لسماع أقوال السيد / مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فيما نسب إليه من وقائع تضمنتها الشكاوى المقدمة من رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ، ورئيس مجلس إدارة النادى الاهلى ، ونائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ،وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، والرئيس الأسبق لنادى الزمالك.

 

حيث  حضر جلسة التحقيق الأستاذ/ محمود فتحى خالد – مدير الشئون القانونية ، وأخرين من محامى الشئون القانونية بنادى الزمالك .

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حيث أبدوا أعتراضهم على مثول رئيس نادى الزمالك لجلسة التحقيق المحددة نظراً لتمتعه بالحصانة البرلمانية والتى تمنع ذلك وفقاً لحد قولهم ، كما رفضوا سؤالهم بصفتهم عن المشكو فى حقه.

 

هذا وقد رفعت جلسة التحقيق لإصدار قرار بشأنها فى وقت لاحق .

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