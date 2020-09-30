شاهد.. ملخص وأهداف مباراة النصر وأهلي جدة " 2-0 " فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على نادي أهلي جدة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء

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