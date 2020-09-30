ميسي يدعو برشلونة إلى وضع حد للخلافات

ميسي يدعو برشلونة إلى وضع حد للخلافاتدعا ليونيل ميسي، قائد ونجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، إلى "وضع حد" للخلافات ونبذ الصراعات في النادي الكتالوني، مطالبا بوحدة الجميع بعدما أعلن عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الموسم الحالي، إلا أنه بقي مرغما.

وجاء في مقابلة أجراها المهاجم الدولي الأرجنتيني مع صحيفة "سبورت" الكتالونية نُشرت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء: بعد العديد من الخلافات، أريد وضع حد لذلك، علينا أن نوحد جميع من لهم علاقة ببرشلونة والافتراض أن الأفضل لم يأتِ بعد، بحسب فرانس برس.

وتطرق ميسي إلى رغبته بالرحيل عن النادي الكتالوني قبل انطلاق الموسم الجديد وتحريره من عامه الأخير بعد سلسلة نتائج كارثية أدت إلى إقصاء الفريق من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة أمام بايرن ميونخ الألماني 2-8، وتنازله عن لقب الدوري المحلي لصالح غريمه الأزلي ريال مدريد: وتابع أتحمل مسؤولية أخطائي، إن وجدت في مطلق الأحوال، وعلينا أن نبني برشلونة أفضل وأقوى.

وأردف: أريد أن أبعث برسالة إلى جميع أعضاء النادي وإلى الجماهير، في حال شعر أحدهم بانزعاج مما قلته أو فعلته، لا ينبغي أن يشككوا أبدا في أني أفكر دائما بما هو الأفضل للنادي.

وختم الأرجنتيني الذي انتقد الأسبوع الماضي الطريقة التي تخلى بها برشلونة عن زميله وصديقه المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز، المنتقل إلى أتلتيكو مدريد، قائلا: إن إضافة الشغف والرغبة ستكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافنا، متحدون دائما والسير في الاتجاه ذاته.