ختام ناجح للدورة التدريبية الدولية الأولى للميني فوتبول بقطاع القناة

سلم رئيس الإتحاد المصري للميني أحمد سمير سليمان عضو المكتب التنفيذي للاتحادين العربي والإفريقي ورئيس لجنة التطوير والإستراتيجيات بالإتحادين العربي والإفريقي خلال حفل الختام، شهادات اجتياز الدورة للدارسين بحضور المحاضرين الدوليين من خبراء اللعبة بينهم المحاضرين الدوليين اللبناني الكابتن حيدر قليط رئيس لجنة الحكام الأسياوية.. والتونسي الدكتور ناجح قاسم .. والتونسي الكابتن فارس قوي رئيس لجنة الحكام الإفريقية .. والمحاضر الإفريقي المعروف الدكتور أنور بالطيب والمدرب الدولي رياض بن حمديه صحبة المحاضرين المصريين فكري صالح المحاضر الدولي لحراس المرمي و محمد الخضري المحاضر الإفريقي و أحمد الشناوي المحاضر الدولي .
وأكد أحمد سمير أن اليوم هو يوم تاريخي في سجل لغبة الميني فوتبول المصرية.. الذي شهد ميلاد أول جيل من حكام ومدربين وإداريين .. مضيفا : الان نستطيع القول أننا أصبح لدينا قاعدة من العناصر الأساسية لتنظيم البطولات المحلية والدولية.. وأن الحلم الذي بدأ منذ عام 2016 مرورا بإشهار الإتحاد في 29 يوليو 2019 وهو إدخال رياضة الميني فوتبول إلي مصر وأن يكون للإتحاد هياكله المستقله اليوم تحقق علي أرض الواقع .
ولا يسعني الا توجيه الشكر لوزير الشباب والرياضة واللواء محافظ بورسعيد علي دعمهما الكامل لهذه اللعبة الوليدة .. كما أتوجه بالشكر لوكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد الدكتور علي أبو سمرة وكذلك مجلس إدارة منطقه بورسعيد للميني فوتبول ومدير عام المدينه الرياضية الدكتور محمود حسن علي دورهم الفعال إداريا في الدورة .
وأضاف اليوم هنا في بورسعيد شهد القطاع الأول للدورة التدريبية لقطاع القناة والدلتا والذي يشمل شمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والشرقيه والدقهليه شهد نجاحا وإقبال كبيرا وهو ما يؤكد إنتشارنا ونجاحنا وأننا من المنيا عروس الصعيد سنطلق الدورة التدريبية الدولية التخصصية الأولي لقطاع الصعيد والتي تشمل المنيا وبني سويف والفيوم واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد لتخريج اول جيل حكام ومدربين وإداريين من صعيد مصر . وذلك تمهيدا لاطلاق دوري المناطق خلال شهر وهكذا يكون الحلم قد اكتمل . في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الإتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر مع سيادته لنشر اللعبة في كل ربوع مصر واختتم حديثه بتحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام ناجح للدورة التدريبية الدولية الأولى للميني فوتبول بقطاع القناة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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