زمالك 2003 يفوز على المصرية للاستيراد والتصدير 3-1

فاز فريق الكرة بالنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣ ، علي فريق المصرية للاستيراد والتصدير بثلاثة أهداف لهدف.

يأتي هذا في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملاعب الناشئين بالنادي .

وهذا اللقاء ضمن مجموعة من المباريات الودية التي تقام استعدادًا للموسم الجديد والذي يخوضه زمالك 2003 ضمن بطولة الجمهورية للناشئين.

احرز أهداف الزمالك كل من محيي جمعة ومحمد صلاح وأحمد ايشو .

ويقود الفريق سامح إسماعيل مديرا فنيا ، ويساعده سامي عبد الحليم- منتصر الجدي ، ومحمد عبد الرحيم "ميشو" مديرا اداريا، وأيمن الطويل مدربا لحراس المرمى وخالد عبد الرسول للعلاج الطبيعي.