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إنتر يتقدم على بينيفينتو برباعية في الدوري الإيطالي

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تقدم فريق إنتر، على نظيره بينيفينتو، بنتيجة 4-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما الآن، والمؤجلة من الجولة الأولى في الدوري الإيطالي.

افتتح لوكاكو، التسجيل لـ إنتر في الثانية 38؛ بعد تلقيه تمريرة رائعة من المغربي أشرف حكيمي.

وفي الدقيقة 25، أضاف جاليرديني الهدف الثاني لـ إنتر بإضافته الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، أعقبه لوكاكو بتسجيله ثاني أهدافه الشخصية والثالث لـ إنتر في الدقيقة 28 بتمريرة رائعة من جاليرديني.

وقلص كابراري النتيجة لصالح بينفينتو بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 34 بعد خطأ في التمرير من السلوفيني هاندانوفيتش حارس مرمى النيراتزوري، قبل أن يسجل أشرف حكيمي رابع أهداف إنتر في الدقيقة 42، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بنتيجة 4-1.

وكان إنتر قد فاز في الجولة الماضية على فيورنتينا بصعوبة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما فاز بينفينتو على سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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