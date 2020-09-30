مدرب ريال مدريد السابق: استمرار ميسي مع برشلونة خبر رائع للكرة الإسبانية

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب فيسينتي ديل بوسكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد، عن سعادته ببقاء ليونيل ميسي مع برشلونة هذا الموسم، مشيرًا أن ذلك يعتبر خبر سعيد للكرة الإسبانية.
وكان ميسي قد قدم طلبًا رسميًا للرحيل عن برشلونة خلال الصيف الحالي، بعد وجود خلافات عديدة بين الدولي الأرجنتيني وبين رئيس البلوجرانا، جوسيب ماريا بارتوميو.
وقال ديل بوسكي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "في الوقت الحالي لا يزال ميسي في ناديه وهذا أمر جيد لكرة القدم الإسبانية، الشيء الأكثر أهمية هو أن المواهب الشابة مثل أنسو فاتي تظهر إلى جانبه ، والتي ستغذي المنتخب الإسباني في المستقبل".
وتابع: "أولئك منا الذين شاركوا ميسي جزءًا من حياته يريدون منه أن يفوز ، وأن يتدرب على تحديات أكبر وسيكون من دواعي سروري أن يصل إلى حلمه. سيكون ."مدربًا رائعًا ، ليس لدي شك ، لأنه كان لاعب تنافسي غير عادي يؤمن بما يفعله.
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