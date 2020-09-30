نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يراقب مسؤولو النادي الأهلي جاستون سيرينيو لاعب فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا من أجل تدعيم الفريق الأحمر بالصفقات المميزة في الفتر المقبلة.

وساهم وجود بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية للأهلي في زيادة فرص تواجد الأوروجواياني في القلعة الحمراء إلا أنه حتى الآن لا توجد مفاوضات شفهية أو رسمية ببين الطرفين.

ويحرص النادي الأهلي على توطيد علاقته بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، وفي حال إبداء مسؤولو الأهلي رغبتهم في ضم اللاعب الأوروجواياني ستتم مخاطبة النادي الجنوب إفريقي.

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وفي سياق متصل، حرص موسيماني على نشر صورة له والتي يشير فيها إلى سفره لمصر استعدادًا لخوض تحد جديد.

ويعلن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة تعاقده مع موسيماني لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

ويرحل فايلر عن الأهلي بشكل نهائي عقب مباراة الترسانة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.