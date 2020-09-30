نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني للحصول على واحدة من أبرز الصفقات التي خطط لها الهولندي كومان المدير الفني للبلوجرانا. ونجح الأمريكي سيرجينيو ديست الظهير الأيمن لفريق نادي أياكس أمستردام الهولندي في إجتياز الكشف الطبي تمهيداً للإنتقال لصفوف برشلونة الموسم الجاري. Advertisements وأشارت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن دست خضع للكثير من الإختبارات المختلفة في مستشفى النادي للتاكد والوقوف على السلامة البدنية. وأكملت الصحيفة أن الإعلان الرسمي للصفقة سوف يكون صباح يوم غداً الخميس فيما سيتم تقديم اللاعب يوم الجمعة القادم. وأنهت أن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون يورو بالإضافة إلى وجود مبلغ 5 مليون يورو كمتغيرات حيث تمكن برشلونة من التغلب على البايرن في الفوز باللاعب.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقة الموسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.