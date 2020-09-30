وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد المصري للجودو

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصري للجودو يرافقه د . شريف هنوم المشرف العام على المنتخبات القومية. تناول الاجتماع استعدادات المنتخب القومي للجودو خلال الفترة الحالية لاستئناف الأجندة الدولية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ إضافة إلى تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب القومي والاجهزة المعاونة. واكد وزير الشباب والرياضة علي استمرار تقديم كافة انواع الدعم المادي والمعنوي للاعبي المنتخب القومي للجودو مشيرًا إلى ضرورة تناغم جميع أعضاء المنظومة الرياضية خلال الفترة المقبلة لتحقيق احلام وطموحات الرياضة المصرية باولمبياد طوكيو ٢٠٢١. Advertisements ووجه فخر الدين الشكر لوزير الشباب والرياضة على جهوده ودعمه المستمر للاتحاد المصري للجودو . يأتي ذلك ضمن اللقاءات التي يعقدها وزير الشباب والرياضة مع رؤساء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية لمتابعة خطة عمل الاتحادات الرياضية. حضر اللقاء د.محمد الكردي مساعد الوزير و د.عبدالاول محمد معاون الوزير لقطاع البطولة.

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