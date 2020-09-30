تشكيل الأهلي أمام الترسانة: شوبير حارسا للمرمى ومراون محسن يقود الهجوم

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الترسانة، المقرر انطلاقها في تمام الثامنة من مساء اليوم، والتي تأتي ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
وجاء التشكيل كالتالي :
حراسة المرمى : مصطفى شوبير
خط الدفاع : أحمد فتحي - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمود وحيد
خط الوسط : أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - حسين الشحات
خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي.
بينما ضمت دكة البدلاء كلًا من حمزة علاء - محمد هاني - محمد شكري - عربي بدر - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد فخري - جيرالدو دا كوستا.
جدير بالذكر أن النادي الأهلي سيواجه الترسانة في مباراة الوداع بالنسبة للسويسري، قبل رحيله وترك مهام الإدارة الفنية للنادي الأهلي، والتي من المقرر أن تجري في الثامنة مساء اليوم.
وحصل صدي البلد علي تفاصيل التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي والتي من بينها توقيعه علي تعاقد يمتد لموسمين مقابل مليون و500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريًا له وللثلاثي المعاون الذي أختارهم.
وقالت المصادر ان موسيماني سيتولي تدريب الفريق بدءًا من الجمعة بعد إجتماعه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبرفقته 3 مساعدين اخرين.
واضافت المصادر أن سامي قمصان سيستمر في منصبه وكذلك سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وميشيل يانكون مدرب حراس المرمي.
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