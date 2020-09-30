انطلاق منافسات اليوم الثالث من بطولة CIB Finals 2020

انطلقت اليوم منافسات اليوم الثالث لبطولة CIB Finals 2020 التي تنظمها أندية وادي دجلة للعام الثاني على الوالي بمول العرب في مدينة 6 أكتوبر وتعد البطولة من البطولات البلاتينية حيث ان مجموع جوائزها 370 الف دولار ،وتستهل منافسات اليوم الثالث بمباراة نسائية للمجموعة B بين المصرية نور الطيب المصنفة الثانية على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش واللاعبة الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة على العالم.

وتتصدر نور الطيب مجموعتها ب4 نقاط بفارق نقطة واحدة عن اللاعبة هانيا الحمامي التي تسيطر على المركز الثاني ب مجموع 3 نقاط وتأتي اللاعبة الفرنسية كاميل سيرم في المركز الثالث بنقطة واحدة، وفي المركز الاخير اللاعبة اماندا صبحي بصفر نقاط،كما تواجه المصرية هانيا الحمامي المصنفة الخامسة على العالم اللاعبه اماندا صبحي المصنفة السابعه عالميًا.

وفي منافسات النساء بالمجموعة A تواجه اليوم اللاعبة نور الشربيني المتأهلة للدور قبل النهائي بمجموع 8 نقاط اللاعبة الانجليزية ساره جين بيري ، و مباراة بين لاعبة اندية وادي دجلة نوران جوهر و اللاعبة النيوزيلندية جويل كينج، ويأتي ترتيب المجموعة A كالآتي .. يتصدر المجموعة اللاعبة نور الشربيني المتأهلة لدور القبل النهائي ب 8 نقاط، وفي المركز الثاني اللاعبة نوران جوهر ب 4 نقاط، وفي المركز الثالث اللاعبة جويل كينج ب 3 نقاط، وفي المركز الاخير اللاعبة ساره جين بيري بنقطة واحدة.

وفي منافسات الرجال لليوم الثالث من البطولة للمجموعة B يواجه البطل المصري طارق مؤمن المصنف الثاني عالميا باللاعب النيوزيلندي بول كول المصنف الثالث عالميًا، كما يواجه اللاعب المصري مروان الشوربجي المصنف الخامس عالميا اللاعب الويلزي جويل ماكين، ويأتي ترتيب المجموعة B كالآتي .. يتصدر ترتيب المجموعة اللاعب المصري مروان الشوربجي ب 4 نقاط، وفي المركز الثاني اللاعب الويلزي جويل ماكين ب3 نقاط ، وفي المركز الثالث اللاعب طارق مؤمن بنقطة واحده، وفي المركز الاخير بول كول بلا نقاط.

وفي منافسات المجموعة A للرجال يواجه لاعب اندية وادي دجلة علي فرج المصنف الثاني عالميًا اللاعب البيروفي ديجو الياس، ويأتي ترتيب المجموعة A كالآتي .. يتصدر المجموعة اللاعب على فرج ب 5 نقاط ، وفي المركز الثاني البيروفي ديجو الياس ب 4 نقاط ، وفي المركز الثالث اللاعب كريم عبد الجواد ب 4 نقاط ، وفي المركز الاخير اللاعب الالماني سيمون روزنر.