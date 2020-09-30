الارشيف / الرياضة

المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف بطولة الجمهورية لذوي الإعاقات الذهنية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استضاف المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي بمسابقة الدور الأول من بطولة الجمهورية لذوي الإعاقات الذهنية على الملاعب الخماسية في الفترة من 28- 29 سبتمبر الجاري.

كما يستضيف المركز الأوليمبي بالمعادي تدريبات فريق سيدات رفع الأثقال البارالمبي بعد فترة توقف طويلة منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار كوفيد ١٩ لرفع مستوى سيدات رفع الأثقال البارالمبي والاستعداد الجيد لأوليمبياد طوكيو والتي تقام العام المقبل.

وحرص مسئولو المركز الأوليمبي بالمعادي على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة من بينها تطهير وتعقيم صالات التدريب بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبل الدخول ومنع التكدس والزحام والالتزام بارتداء الكمامات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف بطولة الجمهورية لذوي الإعاقات الذهنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا