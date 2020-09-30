وكيله يرفض التحقيق.. تفاصيل دفاع مرتضى منصور عن شكاوى الأهلى واتحاد الكرة للأولمبية

انتهت بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 ، جلسة التحقيق المحددة من قبل المستشار أحمد حافظ – رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية المصرية لسماع أقوال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فيما نسب إليه من وقائع تضمنتها الشكاوى المقدمة ضده.

وكانت لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية قررت استدعاء مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لسماع أقواله في الشكاوى المقدمة ضده.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب اتخذ مجموعة من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء الماضي بمقر اللجنة الأولمبية.

وقررت اللجنة إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها، بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية، والتي على الفور قررت إحالة مرتضى منصور للتحقيق بلجنة القيم فى الشكاوى المقدمة ضده.

الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليًا ومحليًا.

أبدوا أعتراضهم على مثول رئيس نادى الزمالك لجلسة التحقيق المحددة نظرًا لتمتعه بالحصانة البرلمانية والتى تمنع ذلك وفقًا لحد قولهم ، كما رفضوا سؤالهم بصفتهم عن المشكو فى حقه

هذا وقد رفعت جلسة التحقيق لإصدار قرار بشأنها فى وقت لاحق .

حضر جلسة التحقيق محمود فتحى خالد – مدير الشئون القانونية ، وأخرون من محامى الشئون القانونية بنادى الزمالك،