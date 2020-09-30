وأضاف السامولي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لم ننسحب من مواجهة فريق غزل المحلة وكل ما ينشر ليس صحيحا وسنخوض المباراة بشكل طبيعي والأمر ليس محلا للنقاش لأننا سنهبط للقسم الرابع حال انسحابنا من المباراة طبقًا للوائح .
وأكمل: الفريق مستعد لخوض المباراة علي ملعب نادي غزل المحلة ولا نخشى شيئاً ولم يجتمع مجلس الإدارة لاتخاذ موقف معين، لم نطلب من طنطا لعب المباراة على ملعبهم .
وأوضح: اللاعبون كانوا في التدريبات اليوم وسنجتمع لمناقشة وضع المباراة لكن لا توجد نية للانسحاب كما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذا ليس في مصلحة النادي وسيؤدي الى هبوطنا للقسم الرابع .
جدير بالذكر ان فريق بلدية المحلة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 25 نقطة بينما جاء فريق غزل المحلة في المركز الاول برصيد 38 نقطة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس بلدية المحلة: مستعدون لمواجهة الغزل على ملعبه.. ولا نية للانسحاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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