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المنيا يختتم تدريباته استعدادا لاستضافة البنك الأهلي غدا

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا تحت قيادة شديد قناوي المدير الفني، تدريباته اليوم استعدادا لاستضافة فريق البنك الأهلي غدا الخميس، على ملعب استاد جامعة المنيا ضمن مباريات الجولة ال 20 بالممتاز "ب".

ويدخل فريق المنيا اللقاء بروح معنوية مرتفعة، خاصة عقب تحقيق فوزين متتالين خلال اللقائين الاخيرين على الفيوم باستاد جامعة المنيا ، والتليفونات باستاد بني سويف.

يذكر أن فريق المنيا لديه 25 نقطة بالمركز السابع، وكان قد حقق الفوز على البنك الأهلي بعقر داره خلال لقاء الدور الاول بثنائية نظيفة بهدفي برسوم محروس ومحمد سماره.

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