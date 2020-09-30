تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل تولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء خلفًا للسويسري رينيه فايلر.
ويرغب فايلر في الرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة، في الفترة ما بين 1 إلى 10 أكتوبر المقبل دون دفع الشرط الجزائي.
واستقر الأهلي على تعيين رولاني موكينا مدرباً عاماً في جهاز موسيماني، بالإضافة إلى تولي كابيلو رانجوجا مدرباً للأحمال.
كما سيتم تعيين موسى ماتلبا محلل أداء، وسيتم الإبقاء على يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى الحالي بالفريق، والذي لن يرحل مع فايلر.
وكان موسيماني قد أعلن عن استقالته وفسخ تعاقده مع صن داونز الجنوب أفريقي بالتراضي في الساعات الأخيرة الماضية.
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