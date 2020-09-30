نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. ليون يعلن ضم نجم ميلان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا، بعقد حتى 2025، مقابل 20 مليون يورو.
وجاء ضم باكيتا، يأتي على الأغلب لتعويض الرحيل المتوقع للنجم حسام عوار لنادي آرسنال الإنجليزي حسب آخر التقارير.
باكيتا إنتقل إلى ميلان في شتاء 2019، قادماً من نادي فلامنجو البرازيلي بتوقعات كبيرة، ولكن ظروف الفريق لم تسمح له بتألق لافت حتى الآن.
ومثل باكيتا ميلان في 44 مباراة، سجل هدف، وصنع ثلاثة، ولعب مع المنتخب البرازيلي 11 مباراة وسجل هدفين، وأصبحت مشاركاته قليلة في الأشهر الماضية.
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