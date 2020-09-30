نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يستهدف نجم أتلتيكو مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وجود مفاوضات بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد لإجراء صفقة مدوية.
ويستهدف البافاري الحصول على خدمات جناح جديد بعد رحيل الثنائي إيفان بيريسيتش وفيليب كوتينيو حيث عاد الأول لإنتر ميلان فيما إنتهت إعارة الثاني الذي رحل لصفوف برشلونة الإسباني.
وقالت صحيفة بيلد الألمانية أن البايرن يستهدف التعاقد مع اللاعب الفرنسي توماس ليمار خلال الميركاتو الحالي مع وضع شرط بخيار الشراء وهو ما لا يفضله النادي الإسباني الذي يرغب في التخلص من اللاعب بعد تراجع مستواه.
ولا يعتبر بطل دوري أبطال أوروبا النادي الوحيد الذي يرغب في ضم ليمار خاصةً أن اللاعب على رادار فريق نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.
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