عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

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أحمد جودة - القاهرة - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجلوس على مقاعد بدلاء فريقه في مباراة الفريق الأحمر أمام الترسانة.

ويواجه الأهلي بعد قليل نظيره الترسانة في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

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وقام المدرب السويسري بالبحث عن مكان في مدرجات ستاد السلام رافضًا الجلوس على دكة بدلاء الفريق الأحمر.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر على إثناء المدرب السويسري عن قراره لكنه تمسك به وظل يبحث عن مكان له في المدرجات.

يذكر أن الأهلي اقترب من التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل تولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء خلفًا للسويسري رينيه فايلر.