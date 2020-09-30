موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني

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عمر شويل - جدة يستضيف استاد بالايدوس مباراة الجولة الرابعة من الدوري الأسباني بين برشلونة وسيلتا فيغو اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى البارسا إلى تأكيد انطلاقته الجيدة في الليجا وفوزه بالمباراة الأولى له الجولة الماضية، وذلك بعد تأجيل مبارتي الجولة الأولى والثانية له بسبب مشاركته الأوروبية وكأس جوهان غامبر على الترتيب، ويسعى المدرب الهولندي كومان لإثبات نفسه بعد توليه قيادة الفريق بداية هذا الموسم، أما فريق سيلتا فيغو يسعى للانتصار على البرسا وتحقيق الفوز الثاني له في البطولة، حيث يتواجد الفريق في المركز السادس في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط.

بدأ المدرب كومان مسيرته مع البرسا بأداء رائع وفوز كبير على فريق فياريال برابعية دون رد، حيث افتتح الأسباني الشاب فاتي التسجيل في الدقيقة ال 15 بعد تمريرة من جوردي ألبا، وبعد ذلك يعود فاتي مرة أخرى لمضاعفة نتيجة البارسا وتسجيل ثنائية في الدقيقة ال 19 بعد تمريرة رائعة من كوتينهو، ثم عزز الأسطورة الحية ليونيل ميسي النتيجة بهدف ثالث عن طريق ركلة جزاء، ثم يسجل المدافع باو توريس هدف في مرماه في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا نتيجة وأداء، ولم يشهد الشوط الثاني أي هداف لتنتهي المباراة بفوز البارسا وخطف أول ثلاث نقاط في مشوار استعادة لقب الدوري، حيث خسر لقب الليجا الموسم الماضي لصالح الغريم ريال مدريد بعد المنافسة الكبيرة حتى الجولات الأخيرة.

يسعى فريق سيلتا فيغو لخطف نقاط المباراة وتعزيز مركزه في جدول الترتيب، وقد بدأ الفريق مشواره في الليجا بفقد أول نقطتين بعد التعادل السلبي مع إيبار، وبعد ذلك يحقق أول ثلاث نقاط في مشواره بعد الفوز على فالنسيا بهدفين مقابل هدف، وقد سجل اياغو أسباس هدفي سيلتا، بينما تكفل جوميز بهدف الخفافيش، ثم يعود ليفقد نقطتين مرة أخرى في مباراة الجولة الثالثة بعد التعادل الإيجابي مع بلد الوليد، حيث سجل سيرجيو غواريولا لبلد الوليد، بينما تكفل اياغو أسباس هدف سيلتا فيغو.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم

9:30 بتوقيت مصر

10:30 بتوقيت السعودية

7:30 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم