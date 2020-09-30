والدة ميار شريف: "نجلتي اكتسبت خبرات كبيرة.. ومحمد صلاح مثلها الأعلى"

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أحمد جودة - القاهرة - قالت آمال ثابت، والدة البطلة ميار شريف لاعبة التنس الأرضي، إن ابنتها حظيت بتشجيع واهتمام كبير من المصريين، لا سيما بعد النتائج الطيبة التي حققتها، مشيرة إلى أنها تابعت اللاعبة من منزلها مع أبنائها.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أنها كانت تتوقع النتائج المميزة التي حققتها ميار شريف، بفضل مجهودها الكبير الذي تقدمه، والتركيز الذي عاشته من أجل تحقيق هذه النتائج والنجاح، فضلًا عن الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها، وتستفيد من هذه البطولة.

واستكملت أنها لم تتواصل مع ابنتها قبل البطولة وحتى الآن، بسبب تركيزها في البطولة وعدم تشتيتها، مضيفة أن لديها 4 أشقاء يلعبون التنس أيضًا ويمثلون منتخب مصر، بينما ميار شريف تعمل على الوصول للإنجاز الذي حققه محمد صلاح على مستوى كرة القدم، وتعتبره مثلها الأعلى وأيقونتها.

