أجايي يسجل الهدف الأول ويتقدم للأهلي على الترسانة 1-0 "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements نجح جونيور أجايي مهاجم الأهلي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك الترسانة، بالمباراة التي تقام بينهما حاليا بدور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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