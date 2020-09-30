شاهد.. أجايي يواصل التألق ويضيف الثاني للأهلي 2-0 "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - واصل النيجيري جونيور أجايي مهاجم الأهلي، تألقه في مباراة الفريق ضد الترسانة والتي تقام حاليا على ملعب السلام وي الأهلي. وأحرز أجايي الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 14 ليتقدم الأهلي 2-0.

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