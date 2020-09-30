نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يحتفل مع الجهاز الفني للأهلي بهدف أجايي أمام الترسانة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - احتفل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الجهاز المعاون له، بالهدف الثاني الذي سجله جونيور أجايي في مباراة الفريق الأحمر أمام الترسانة..
وحرص المدرب السويسري على الاحتفال بالهدف الثاني الذي سجله أجايي وقام بمصافحة جميع أعضاء الجهاز الفني في أول مرة يظهر فيها فايلر بهذا الأمر.
ويتقدم الأهلي حاليا على الترسانة بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ستاد "الأهل we" في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايلر يحتفل مع الجهاز الفني للأهلي بهدف أجايي أمام الترسانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.