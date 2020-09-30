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ليون الفرنسي يحصل على خدمات نجم ميلان

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليون الفرنسي يحصل على خدمات نجم ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي من الحصول على خدمات نجم ميلان الإيطالي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال الحساب الرسمي للفريق الفرنسي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن النادي حصل على توقيع البرازيلي لوكاس باكيتا نجم النيراتزوري.

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ونشر الحساب فيديو تقديمي للترحيب باللاعب البرازيلي وكتب عليه " مرحباً لوكاس باكيتا في ليون الفرنسي.

وكانت بعض التقارير الصحفية الصادرة من العاصمة الفرنسية أكدت أن الصفقة بلغت 21 مليون يورو بالإضافة إلى نسبة بيع للميلان من أي عملية بيع مستقبلة.

يُذكر أن باكيتا قد إنضم للميلان في عام 2019 قادماً من فلامينجو البرازيلي مقابل 35 مليون يورو.

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