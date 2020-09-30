نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يسحق بينفينتو بالخمسة في الدوري الإيطالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق إنتر ميلان فوزًا عريضًا على حساب مضيفه بينفينتو بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الأولي بالدوري الإيطالي لكرةى القدم.
وحسم انتر المباراة تماما في شوطها الأول من خلال أربعة أهداف سجلها البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين الأولى و28 وروبرتو جاليارديني والمغربي أشرف حكيمي في الدقيقتين 25 و42 مقابل هدف وحيد لبينفينتو سجله جانلوكا كابراري في الدقيقة 34 .
وفي الشوط الثاني ، تراجع أداء انتر بشكل ملحوظ ولكن البديل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز منح الفريق الهدف الخامس في الدقيقة 71 قبل أن يحرز كابراري الهدف الثاني له ولبينفينتو في الدقيقة 76 .
وقفز انتر للمركز الثاني رافعا رصيده إلى ست نقاط بفارق الأهداف فقط خلف نابولي وأمام فيرونا وميلان فيما تجمد رصيد بينفينتو عند ثلاث نقاط.
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