نجم إنتر ميلان يقترب من كالياري

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البلجيكي رادجا ناينجولان نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي أصبح قريبًا من الإنتقال إلى صفوف كالياري في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وأكد الإعلامي جانلوكا دي مارزيو أن ناينجولان بات على أعتاب الإنتقال إلى كالياري مقابل مبلغ يبلغ قدره مليون يورو. وأفاد جانلوكا دي مارزيو بأن ناينجولان لعب في الموسم الماضي صفوف كالياري على سبيل الإعارة وخاض مع الفريق الموسم الماضي 29 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين. وأشار جانلوكا دي مارزيو إلى أن ناينجولان لعب في كلا من بياتشنسا وكالياري وروما قبل انتقاله إلى إنتر ميلان في عام 2018 علمًا بأنه لعب مع إنتر ميلان 37 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

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