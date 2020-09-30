الارشيف / الرياضة

الزمالك يستهدف صفقة جديدة من بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستهدف صفقة جديدة من بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد أحمد أيمن منصور، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، شروطه لخوض مفاوضات الزمالك، تمهيدًا للانتقال إليه مع مطلع الموسم الجديد.

من جانبه كشف مصدر مقرب من أحمد أيمن منصور، في تصريحات صحفية أن الاعب الدولي تلقى اتصالات مباشرة من مسؤولي الزمالك، خلال الفترة الماضية.

Advertisements

وأوضح المصدر أن أحمد أيمن منصور، اشترط الحصول على 10 ملايين جنيه كراتب سنوي، مقابل الموافقة على الانتقال للزمالك.

واشترط منصور على إدارة الزمالك، خوض المفاوضات بإرسال عرض رسمي لنادي بيراميدز.

وشارك أحمد أيمن منصور، مع بيراميدز في 32 مباراة منذ مطلع هذا الموسم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يستهدف صفقة جديدة من بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا