نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتخطى عقبة الترسانة بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر في ليلة وداع فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حجز الأهلي بطاقة العبور لربع نهائي بطولة كأس مصر بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره الترسانة بهدفين مقابل هذف، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة.

الشوط الأول

لم يتأخر الأهلي كثيرًا حيث نجح جونيور أجاي في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة ٦ بعدما تلقى الكرة من زميله أليو بادجي، ليضعها النيجيري داخل الشباك ومسجلا الهدف المبكر الأول لأصحاب القميص الأحمر.

بعد الهدف الأول للأهلي كاد فريق الترسانة أن يتعادل وذلك بعدما وصلت الكرة إلى طارق وطني الذي سدد الكرة قوية مرت بسنتيمترات قليلة بجوار القائم الأيسر لمصطفى شوبير حارس الفريق الأحمر.

ومع محاولة الشواكيش لإدراك التعادل وصلت الكرة في الجهة اليمنى إلى حسين الشحات في الدقيقة ١٥ ليمررها عرضية أرضية رائعة ويسددها جونيور أجاي داخل المرمى مسجلًا الهدف الثاني للفريق للأهلي في المباراة.

وفي الدقيقة ٣٥ سدد مروان محسن الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن القائم الأيمن لحارس الترسانة تصدى لتسديدته وحرمه من إحراز الهدف.

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وقبل نهاية الشوط الأول بـ٣ دقائق نجح إبراهيم منصور في تقليص النتيجة لفريق الترسانة بضربة رأسية سكنت شباك الحارس مصطفى شوبير، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجرى فايلر تغييره الأول بإشراك محمد هاني بدلا من محمود وحيد حيث تحول أحمد فتحي لقيادة الجبهة اليسرى.

وجاء مستوى الشوط الثاني متوسطًا من جانب كلا الفريقين ولم يشكل اللاعبون خطورة كبيرة على أي مرمى ليشرك فايلر محمود كهربا بدلًا من مروان محسن في محاولة من المدرب السويسري لتنشيط الناحية الهجومية.

وأتيحت للسنغالي أليو بادجي فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة ٦٨ لكن كرته ارتطمت بمدافع الترسانة وتحولت الكرة إلى ركلة ركنية.

ولجأ فايلر لدكة البدلاء مرة أخرى حيث دفع بمحمد شكري بدلًا من أليو بادجي، حيث أتيحت فرصة للأهلي في الدقيقة ٨٠ لكن رأسية جونيور أجاي علت عارضة أحمد محمد حارس الشواكيش.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر المباراة دون جديد على مستوى النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ويتأهل الفريق الأحمر للدور ربع النهائي ليضرب موعدًا مع أبو قير.