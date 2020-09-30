الزمالك يختتم استعداداته للمصري بمعسكر برج العرب بقيادة باتشيكو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم على هامش معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الغد الخميس ضمن منافسات الجولة رقم 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وسافر الفريق إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق ظهر اليوم الأربعاء تحت قيادة الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وخاض الفريق التدريب الأخير في الإسكندرية استعدادا لمواجهة الغد والذي شهد تركيز الجهاز الفني على تجهيز خطة المباراة وأسلوب اللعب الذي سيبدأ به في مواجهة الفريق البورسعيدي.

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كما شهد المران التركيز على الجانب الفني بشكل أكبر، ومنح باتشيكو تعليمات خاصة لدور كل لاعب في اللقاء بجانب التركيز على تصحيح بعض النقاط الفنية لخط الدفاع بعدما تابع مباراة الزمالك والجونة الماضية في مسابقة الدوري.

وركز المدرب البرتغالي على تطوير الشق الهجومي للفريق خلال التدريبات من أجل استغلال الفرص بالشكل المناسب.

كما ادى الفريق تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة جوزيه بيدرو مدرب الأحمال لزيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين.