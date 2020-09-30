شاهد.. لحظة ترك فايلر مؤتمر مباراة الترسانة بسبب الرحيل عن الأهلي

غادر رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المؤتمر الصحفى الخاص بـ مباراة الفريق امام الترسانة التي انتهت منذ قليل للحديث عن فوز فريقه على حساب الترسانة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت فى دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.
وجاء ترك فايلر للمؤتمر الصحفى بمجرد توجيه سؤال له عن رحيله عن الأهلى، غادر المدير الفنى المؤتمر على الفور وانفعل للغاية ورفض التعليق على الامر وانصرف فورا.
وكانت مباراة الأهلي والترسانة انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، التي أقيمت على ملعب استاد السلام الدولي.
وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي الى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر، ويلتقي بمنافسه أبو قير للأسمدة.
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