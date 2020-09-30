فريق باختاكور لعب منذ الدقيقة الخامسة عشرة منقوصًا بعد طرد لاعبه ماشريبوف بالبطاقة الحمراء.
وفي الدقيقة 49 سجل أليكاسير الهدف الأول لـ بيرسبوليس، قبل أن يسجل إسماعيلوف الهدف الثاني لبيرسبوليس بالخطأ في مرمى فريقه، ليتأهل الفريق الإيراني للمربع الذهبي.
ويلاقي باختاكور نظيره النصر السعودي بعد فوز ذلك الأخير على مواطنه أهلي جدة في دور ربع النهائي.
وكان النصر ضمن تأهله لدور نصف النهائي بعد فوزه على أهلي جدة بهدفين نظيفين عصرًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيرسبوليس يضرب موعدًا مع النصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه على باختاكور 2-0 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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