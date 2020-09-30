شاهد.. ملخص مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر

انتهت مباراة الأهلي والترسانة بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي.
وتمكن جونيور أجايي لاعب الأهلي من تسجيل الهدف الأول عن طريق تسديدة رائعة في الدقيقة 6 من عمر المباراة.
مرر أليو بادجي الكرة لجونيور آجاي ببراعة وضعته أمام مرمى الترسانة فأسكنها الشباك.
وفي كرة مباغتة في الدقيقة 15 من عمر المباراة توغل حسين الشحات بالكرة من الجبهة اليمنى، ومررها ببراعة داخل منطقة الجزاء، وسددها أجايي أسكنها الشباك، ليتقدم الأهلي بثنائية.
وتصدى القائم لكرة رائعة من مروان محسن وحرم الأهلي من تسجيل هدف ثالث في شباك الترسانة في الدقيقة 35، بعد تسديدة قوية من مهاجم النادي الأهلي.
واستطاع الترسانة تمرير كرة عرضية من جهة اليمين قابلها إبراهيم منصور برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى، في الدقيقة 44 من عمر المباراة، ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2-1.
وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي الى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر، ويلتقي بمنافسه أبو قير للأسمدة.
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