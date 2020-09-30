بايرن ميونخ يحقق الخماسية ويفوز بـ السوبر الألماني

توج فريق بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه على بوروسيا دورتموند، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "اليانز آرينا".

وافتتح توليسو، التهديف، لصالح بايرن ميونخ فى الدقيقة 18 من زمن المباراة، ثم أضاف النجم توماس مولر الهدف الثانى فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء، وقلص جوليان براندت الفارق بتسجيل الهدف الأول لصالح بوروسيا دورتموند بالدقيقة 40 من زمن كلاسيكو ألمانيا.

وفى الشوط الثانى، أحرز النجم النرويجى الشاب إيرلينج هالاند هدف التعادل لصالح دورتموند في الدقيقة 55 من زمن المباراة، قبل أن ينجح جوشوا كيميتش في تسجيل هدف الفوز لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وتوج بايرن ميونخ بلقبي "الدوري الالماني، وكأس ألمانيا"؛ لذلك التقي بوصيفه في البوندسليجا، بوروسيا دورتموند على لقب كأس السوبر.