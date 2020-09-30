تعرف على موعد وصول موسيماني مدرب الأهلي الجديد للقاهرة

يصل في الواحده فجرا الجنوب افريقي موسيماني الي مطار القاهرة وسط سرية تامة من مسئولي القلعة الحمراء لتلوي تدريب فريق الأهلي.

وكشفت مصادر خاصة أن موسيماني قد وقع رسميًا علي عقود تدريبه للأهلي لمدة موسمين مقابل 125 ألف دولار شهريًا.

وقالت المصادر أن موسيماني سوف يصطحب 3 مساعدين علي أن يستمر ميشيل يانكون في منصب مدرب حراس المرمي وسامي قمصان مدرب مساعد وسيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكره.

ومن المقرر ان يعلن مجلس إدارة الأهلي إجتماعًا طارئًا في العاشرة من صباح غد للإعلان عن فسخ تعاقد فايلر والتعاقد مع موسيماني.