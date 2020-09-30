نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديروط يقرر إيقاف 12لاعب وتحويلهم للتحقيق في المقال التالي
وصرح الكأس للفجر الرياضي، إنه فوجئ بعد إجراء الفريق لمسحة كورونا برفض اللاعبين خوض المران استعدادا لمباراة اللاعلاميين ومطالبتهم بالحصول علي مستحقاتهم المالية أولا، واضاف أن النادي قام مؤخرا بصرف شهري ابريل وسبتمبر، للاعبين بقيمة 3000 جنية،وأن جميع الاندية في مصر بها ازمات مالية وليس نادي ديروط.
وأكد سعد أن الفريق سيخوض مبارته امام الاعلاميين بشكل طبيعي وأنه قام بتصعيد عدد من الناشئين لاستكمال قائمة الفريق، وأضاف أن الفريق سوف يسافر إلي القاهرة الخميس لخوض اللقاء.
يذكر أن ديروط يحتل المركز الحادي عشر، وقبل الأخيرفي المجموعة برصيد12نقطة حيث خاضالفريق 19مبارة تمكن من الفوز في3 مباريات، وتعادل في مثلهم، وتلقي الخسارة في 13مبارة، سجل الفريق 15هدف وأهتزت شباكه ب36هدف.
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