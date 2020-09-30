نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يتوج بطلاً لكأس السوبر الألماني للمرة الثامنة في تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن بايرن ميونخ من حصد لقب السوبر الألماني على حساب فريق نادي بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقان الأربعاء على أرضية ملعب إستاد أليانز أرينا.

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