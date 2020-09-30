نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة - لاتسيو 1 × 4 أتلانتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق أتالانتا فوزا كبيرا على حساب نظيره لاتسيو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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