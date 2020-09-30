الارشيف / الرياضة

فقرة خاصة للمدافعين في مران الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقرة خاصة للمدافعين في مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك فقرة خاصة لمدافعي البيت الأبيض وذلك على هامش مران اليوم الأربعاء إستعداداً للمواجهة المُقبلة التي تنتظر الفريق يوم غداً الخميس ضد المصري البورسعيدي.

ويحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على المصري البورسعيدي مساء يوم غداً الخميس وذلك لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسافر الفريق إلى الإسكندرية من أجل الدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الأربعاء في الوقت الذي شهد فيه المران فقرة خاصة للمدافعين من أجل تصحيح الأخطاء والتي ظهرت في مباراة الجونة الماضية.

وركز باتشيكو على تطوير الشق الهجومي خلال التدريبات من أجل إستغلال الفرص بالشكل الأمثل بعد ضياع الكثير من الفرص في المباراة الماضية والتي كلفت الفريق تحقيق الفوز في الوقت القاتل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فقرة خاصة للمدافعين في مران الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا