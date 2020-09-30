نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحفيظ: حققنا الهدف من مباراة الترسانة.. وهدفنا التتويج بلقب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب فوز فريقه على الترسانة والتأهل لريع نهائي كأس مصر.

وقال عبد الحفيظ عقب نهاية المباراة :"مباريات الكأس صعبة للغاية خاصة وأن المنافس يكون مجهول بالنسبة لنا".

وأضاف ؛"الدوافع والأهداف تكون مختلفة ولكن الحمد لله نجحنا في تحقيق الهدف وهو التأهل".

وزاد :"أمامنا مباريات هامة في الفترة المقبلة بداية من المقاولون العرب ثم إنبي وبعد ذلك بيراميدز".

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وواصل :"نثق في قدرات اللاعبين الشباب ولدينا معرفة تامة بإمكانياتهم ونعرف الوقت المناسب للدفع بهم".

وأشار :"سندخل بطولة إفريقيا بتحضير جيد وبتركيز كبير وهدف واضح وهو تحقيق اللقب،بجانب عدم خسارة أي عنصر أخر".

وتابع :"الأهم لنا هو الفوز على الوداد المغربي ثم التأهل إلى المباراة النهائية والفوز بلقب إفريقيا".

وعن استعداد الفريق لرحلة المغرب لمواجهة الوداد قال :"اخترنا الفندق الذي سنقيم فيه والاتجاه هو السفر إلى المغرب بطائرة خاصة، وقمنا بالتنسيق مع السفارة عن الملاعب التي سنخوض عليها التدريبات".