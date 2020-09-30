نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد أهداف مباراة برايتون ومانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي أهداف مباراة برايتون 0 × 3 مانشستر يونايتد والتي جمعت الفريقين مساء اليوم في دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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