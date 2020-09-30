الارشيف / الرياضة

أزمة ضرائب كبرى تطارد نيمار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة ضرائب كبرى تطارد نيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - درج لاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار، مهاجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، المدين بـ 34.6 مليون يورو، في قائمة المتخلفين عن سداد الضرائب أمام وزارة الخزانة الإسبانية، والتي نشرتها اليوم الأربعاء، وكالة الضرائب، والتي تشمل الديون والغرامات التي لم تسدد حتى 31 ديسمبر(كانون الأول) 2019 بأكثر من مليون يورو.

وجاء مهاجم باريس سان جيرمان، الذي لعب لبرشلونة بين عامي 2013 و2017، في قائمة المتعثرين بديون قدرها 34.624 مليون يورو.

وضمت قائمة المتخلفين أمام الخزانة الإسبانية لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق جابرييل ميليتو، المدافع السابق لريال ثاراجوثا (2007-2003) وبرشلونة (2011-20017) بمبلغ 1.8 مليون يورو.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة ضرائب كبرى تطارد نيمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا