نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - جدد مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، المفاوضات مع واحد من أهداف النادي الأهلي، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ودخل الفارس الأبيض في مفاوضات جادة مع أسامة جلال مدافع فريق إنبي، لتدعيم خط دفاعه خلال منافسات الموسم المقبل.
وفور دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب، سارع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وأجرى اتصال مع اللاعب وطلب منه عدم الرد على مسؤولي الفارس الأبيض، خاصةً أنه على رأس المطلوبين.
ويسعى النادي الأهلي، لإنهاء صفقة التعاقد مع جلال بناءً على توصية من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، لتدعيم خط دفاعه بداية من الموسم الجديد.
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