اتحاد السلة يقرر عمل عقد بين المدربين والأندية

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة الموافقة على توصية لجنة شئون المدربين برئاسة المستشار علاء زهران عضو مجلس الإدارة بعمل عقد موحد ينظم العلاقة بين المدرب وناديه.

وارسل مجلس الادارة خطابًا رسميًا لأندية الممتاز "أ" و "ب" على مستوى الرجال والسيدات بأنه تقرر بشكل رسمي عمل عقد موحد للمدربين لتنظيم علاقة العمل بين المدرب وبين النادي لأول مرة في تاريخ اللعبة في مصر.

وأكد مجلس الادارة في خطابه للأندية على ان هذا العقد سيكون اختياريًا وليس إلزاميًا.